كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عيد عماش عن "انسحاب قوة أميركية من قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار"، مشيراً إلى أن "القوة انسحبت اليوم من أطراف قضاء الرطبة دون معرفة الأسباب"، مبينا أن "القوة كانت تمتلك برجا لرصد ومراقبة تحركات تنظيم "داعش".
ولفت إلى أن "هذا الانسحاب من الممكن أن يؤثر على عملية مراقبة ورصد عناصر التنظيم الإرهابي ويسهل تحركاهتهم رغم وجود القوات الأمنية العراقية"، مؤكداً أن "وجود القوات الأمنية في الرطبة يحتاج إلى تعزيز وتكثيف الجهود لمنع أي تحرك لعناصر داعش، وسد أي فراغ أمني".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول عراقي: انسحاب قوة أميركية من الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.