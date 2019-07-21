مسؤول عراقي: انسحاب قوة أميركية من الأنبار

كشف عضو مجلس محافظة ​الأنبار​، عيد عماش عن "انسحاب قوة أميركية من قضاء الرطبة غرب محافظة الأنبار"، مشيراً إلى أن "القوة انسحبت اليوم من أطراف قضاء الرطبة دون معرفة الأسباب"، مبينا أن "القوة كانت تمتلك برجا لرصد ومراقبة تحركات تنظيم "داعش".

ولفت إلى أن "هذا الانسحاب من الممكن أن يؤثر على عملية مراقبة ورصد عناصر التنظيم الإرهابي ويسهل تحركاهتهم رغم وجود ​القوات​ الأمنية العراقية"، مؤكداً أن "وجود القوات الأمنية في الرطبة يحتاج إلى تعزيز وتكثيف الجهود لمنع أي تحرك لعناصر داعش، وسد أي فراغ أمني".