النقل السورية: اعتداء إرهابي استهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي

أعلنت وزارة النقل السورية عن "تعرض قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي لعمل إرهابي تخريبي مما أدى إلى جنوح القاطرة وعربة الركاب وشاحنة المعايرة وصهريجي فوسفات واشتعال النيران في القاطرة، وإصابات متفاوتة في طاقم عمل القطار".
وفي بيان لها، بينت النقل السورية أن "إرهابيين تسللوا إلى موقع السكة الحديدية بين موقعي الفجوة والبصيرة شرق تدمر، وزرعوا عبوة ناسفة على خط سير القطار القادم باتجاه مناجم الفوسفات بمنطقة خنيفيس بريف حمص الشرقي"، موضحةً أن "ورشات الفنية التابعة لها بدأت العمل على إزالة أضرار العمل الإرهابي وإصلاح السكة لإعادة استئناف عمليات النقل ".
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