النقل السورية: اعتداء إرهابي استهدف قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي

أعلنت وزارة النقل السورية عن "تعرض قطار شحن الفوسفات ب​ريف حمص​ الشرقي لعمل إرهابي تخريبي مما أدى إلى جنوح القاطرة وعربة الركاب وشاحنة المعايرة وصهريجي فوسفات واشتعال النيران في القاطرة، وإصابات متفاوتة في طاقم عمل ​القطار​".

وفي بيان لها، بينت النقل السورية أن "إرهابيين تسللوا إلى موقع السكة الحديدية بين موقعي الفجوة والبصيرة شرق تدمر، وزرعوا ​عبوة ناسفة​ على خط سير القطار القادم باتجاه ​مناجم​ الفوسفات بمنطقة خنيفيس بريف حمص الشرقي"، موضحةً أن "ورشات الفنية التابعة لها بدأت العمل على إزالة أضرار العمل الإرهابي وإصلاح السكة لإعادة استئناف عمليات النقل ".