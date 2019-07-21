السيسي يمدد حالة الطوارئ في مصر لثلاثة أشهر

أصدر الرئيس المصري، ​عبد الفتاح السيسي​، قرارا بتمديد ​حالة الطوارئ​ في جميع أنحاء البلاد لثلاثة أشهر اعتبارا من الخميس القادم. وأكد القرار الرئاسي أن "​التمديد​ جاء بعد الاطلاع على ​الدستور​، وقانون العقوبات، إضافة إلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ"، موضحاً أن "​القوات المسلحة​ وهيئة ​الشرطة​ ستتولى "اتخاذ ما يلزم" لمواجه أخطار ​الإرهاب​ وتمويله، وحفظ ​الأمن​ في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين"، مشيراً إلى أن "كل من يخالف الأوامر الصادرة من ​رئيس الجمهورية​ يعاقب بالسجن".

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