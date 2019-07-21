رئيس "محلية النواب" يطالب بفض تشابكات الولاية في العلمين الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

عقد وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لقاء مع رئيس جهاز مدينة العلمين، بحضور اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، لبحث مشكلة كردونات بعض القرى ومسألة دخولها في نطاق مدينة العلمين الجديدة.

وقال المهندس أسامة عبد الغنى، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه منذ أول يوم عمل في المنطقة رفعوا شعار "لا ضرر ولا ضرار"، وهناك لجنة مشكلة بخصوص موضوع التخطيط العمراني.

وأكد رئيس جهاز مدينة العلمين، أنه سيتم في 30 /6 /2020 تسليم المرحلة الأولى من مدينة العلمين، واستعرض مراحل التنفيذ، بالنسبة لمنطقة الأبراج، والمكتبة والمتحف، مشيرًا إلى أنها مدينة العلمين ستضم أكبر مركز ثقافي على مستوى مصر.

وتابع: "شغالين في المنطقة الصناعية حاليًا، مكونة من حوالي 4 آلاف فدان، ونسعى لوجود مطورين صناعيين يشتغلوا فيها، وأيضا يتم إنشاء المنطقة الترفيهية، وهي أكبر منطقة ترفيهية علي ساحل البحر المتوسط، والحي اللاتيني فيه 12 ألف وحدة سكنية وتم نصب أعمدة الدور الأول، فمعدلات التنفيذ في مدينة العلمين الجديدة تسير بخطي ثابتة والبرامج الزمنية كلها متحققة، ويتم تنفيذ سكن مصر".

من جانبه، أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، ضرورة فض التشابكات للولاية بين المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح.

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وأضاف السجيني، أنه لاخلاف إطلاقا مع أحد على أن تشابكات الولاية بين المجتمعات العمرانية والوحدات المحلية تمثل إشكالية فى الاستقرار المطلوب للمواطنين وأيضا إشكالية فى تقديم الخدمات والمرافق.

وتعرض السجيني لإشكالية التجمعات السكانية بمنطقة تل العيس والتى أصبحت فى ولاية مدينة العلمين الجديدة فى الوقت الذي تقدم الخدمات لها من قبل الوحدات المحلية، مما يسبب حالة من عدم الاستقرار لدي الأهالي، وتم نقلها للنواب.

ولفت إلى أنه خلال الشهرين المقبلين ستكون فرصة لفض هذا التشابك، وإذا لم يحدث ذلك سيتم مناقشة الأمر بالبرلمان وفق الضوابط والصلاحيات المكفولة.

فيما رأي النائب أحمد الشريف، أن هذه الإشكالية مثل ما حدث فى مدينة برج العرب بالإسكندرية وتضارب الولايات، مؤكدًا أن أوضاع العلمين وبرج العرب مختلفين عن مدن أخرى مثل القاهرة وبني سويف، حيث إن العلمين وبرج العرب تم بنائها في وجود تجمعات سكنية بخلاف المدن الأخرى التي بُنيت فى صحراء كاملة دون أي تجمعات.

وطالب النائب عبد الحميد كمال بالعدالة في هذا الأمر حرصا علي مصلحة الأهالي التى تتواجد منذ عشرات السنوات.