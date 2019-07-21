النيابة تستأنف على إخلاء سبيل شريف الروبي و3 آخرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: أخلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، سبيل 4 متهمين في القضية رقم 621 لسنة 2018. واستأنفت نيابة أمن الدولة العليا على القرار، ومن المقرر نظر الاستئناف غدًا الإثنين. والصادر بحقهم القرار هم منى عبدالجواد ومحمد أكسجين وشريف الروبي ومحمد خالد. وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ونشر أخبار كاذبة.

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