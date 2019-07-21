انفجار يستهدف قطارا لنقل الفوسفات في حمص السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):

تعرض قطار لشحن الفوسفات في محافظة حمص وسط سوريا لعملية تفجير، اليوم الأحد، أدت لاندلاع الحريق في القطار.

وقالت وزارة النقل السورية في بيان لها على صفحات تابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي "تعرض قطار شحن الفوسفات بريف حمص الشرقي لعمل إرهابي تخريبي مما أدى إلى جنوح القاطرة وعربة الركاب وشاحنة المعايرة وصهريجي فوسفات واشتعال النيران في القاطرة. وتعرض طاقم القطار لإصابات مختلفة ويتم تقديم الاسعافات والعلاج اللازمة لهم".

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وأكدت وزارة النقل أن "إرهابيين تسللوا إلى موقع السكة الحديدية بين موقعي الفجوة والبصيرة وزرعوا عبوة ناسفة على خط سير القطار القادم باتجاه مناجم الفوسفات بمنطقة خنيفيس بريف حمص الشرقي".

واضافت الوزارة أن "الورشات الفنية التابعة لوزارة النقل بدأت العمل على إزالة أضرار العمل الإرهابي وإصلاح السكة وإعادة استئناف عمليات النقل".

وكان خط نقل الغاز الواصل بين حقل الشاعر ومعمل ايبلا في محافظة حمص تعرض يوم الأحد الماضي لعملية تفجير أدت لخروج عن الخدمة لأكثر من 20 ساعة.