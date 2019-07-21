إخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة.. والنيابة تستأنف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير: استأنفت نيابة أمن الدولة، على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل 5 متهمين بنشر أخبار كاذبة في القضية رقم 1739 لسنة 2018. وتنظر محكمة الجنايات، استئناف النيابة غدًا الإثنين. ووجهت النيابة للمتهمين، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

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