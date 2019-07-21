الجيش اليمني يحرز تقدما جديدا في باقم ويكبد ميليشيا الحوثي خسائر كبيرة

أحرزت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، تقدما جديدا في مديرية باقم بمحافظة صعدة شمالي البلاد.



وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد هايل القشائي - في تصريح خاص لموقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية - إن قوات الجيش حررت أجزاء واسعة من سلسلة جبل النار

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الاستراتيجي، المطل على مركز مديرية باقم شمالي المحافظة.



وأضاف القشائي أن الوصول إلى هذه المواقع المهمة في سلسلة جبل النار يأتي ضمن عملية عسكرية مستمرة منذ أيام تهدف للوصول إلى مركز مديرية باقم، موضحا أن قوات الجيش

مسنودة بمدفعية التحالف العربي لدعم الشرعية، تسيطر على قمة جبل النار.



وأكد العميد القشائي أن المعارك مستمرة، وسط انهيارات في صفوف الميليشيا، التي تكبدت قتلى وجرحى في صفوفها، لافتا إلى أن قوات الجيش استعادت خلال المعارك كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة.



وثمن قائد اللواء الثالث حرس حدود، دعم واسناد قوات التحالف العربي، للجيش الوطني، في معركة إنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية.