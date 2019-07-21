موسكو : نسعى للتواصل مع الطاقم الروسي لناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران

أعلنت السفارة الروسية في طهران أن الدبلوماسيين الروس يواصلون جهودهم للاتصال بأفراد الطاقم الروسي على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران.

وقال المتحدث باسم السفارة - لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد: "تمكنا من الاتصال برئيس مكتب وزارة الخارجية الإيرانية

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في المدينة التي تحتجز الناقلة ووفقا له: فإن أفراد الطاقم ما زالوا على متن السفينة ولهم حرية التنقل في الناقلة.. وفي الوقت نفسه، تمنعهم القواعد البحرية الدولية من مغادرة السفينة".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "أفراد الطاقم بخير ولا يوجد ما يهدد حياتهم أو صحتهم"، مشيرا إلى أن موسكو تعمل مع شركائها الإيرانيين سعيا للاتصال بالبحارة الروس.

وكانت السفارة الروسية في طهران قد أعلنت - في وقت سابق - عن وجود 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران أول أمس "الجمعة" في مضيق هرمز