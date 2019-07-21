أعلنت السفارة الروسية في طهران أن الدبلوماسيين الروس يواصلون جهودهم للاتصال بأفراد الطاقم الروسي على ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو" التي احتجزتها إيران.
وقال المتحدث باسم السفارة - لوكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الأحد: "تمكنا من الاتصال برئيس مكتب وزارة الخارجية الإيرانية
وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "أفراد الطاقم بخير ولا يوجد ما يهدد حياتهم أو صحتهم"، مشيرا إلى أن موسكو تعمل مع شركائها الإيرانيين سعيا للاتصال بالبحارة الروس.
وكانت السفارة الروسية في طهران قد أعلنت - في وقت سابق - عن وجود 3 مواطنين روس بين أفراد طاقم ناقلة النفط البريطانية التي احتجزتها إيران أول أمس "الجمعة" في مضيق هرمز
كانت هذه تفاصيل خبر موسكو : نسعى للتواصل مع الطاقم الروسي لناقلة النفط البريطانية المحتجزة لدى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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