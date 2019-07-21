الكشف عن اتصالات بين فرقاطة بريطانية وسفن إيرانية قبل احتجاز ناقلة النفط

ظهرت تسجيلات لاتصالات لاسلكية بين فرقاطة حربية تابعة لسلاح البحرية البريطاني وسفن إيرانية قبل احتجاز ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في منطقة الخليج الجمعة الماضية. وبحسب التسجيلات، فإن سفينة حربية إيرانية أخبرت الفرقاطة البحرية "اتش ام اس مونتروز" أنها تريد تفتيش ناقلة النفط لأسباب أمنية. "اتش ام اس مونتروز" أنها تريد تفتيش ناقلة النفط لأسباب أمنية. وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن الحكومة سوف تسعى في كل "مسار دبلوماسي ممكن" للتعامل مع هذه الأزمة. ممكن" للتعامل مع هذه الأزمة. لكن السفير الإيراني لدى لندن حذر بريطانيا من أي تصعيد للتوترات. وقال حميد بعيد نجاد، السفير الإيراني لدى لندن، عبر حسابه تويتر: "إنه أمر ينطوي على خطورة بالغة وتهور في وقت حساس تمر به المنطقة. وإيران صامدة ومستعدة للسيناريوهات المختلفة".

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