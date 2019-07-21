اختطاف 4 أتراك غربي نيجيريا

أعلن المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا النيجيرية اوكاسانمي اجاي اختطاف أربعة أتراك بالولاية الواقعة غربي البلاد.



وذكرت شبكة يورو نيوز الأوروبية اليوم

الأحد أن الشرطة النيجيرية أطلقت عمليات بحث لإنقاذ المختطفين، وأخرى لملاحقة الخاطفين الذين نفذوا واقعة الاختطاف مساء أمس السبت.



يُذكر أن قراصنة مسلحين اتخذوا 10 بحارة أتراك كرهائن يوم الثلاثاء الماضي، حيث كانوا على متن سفينة بضائع مرفوع عليها العلم التركي قبالة السواحل النيجيرية.

