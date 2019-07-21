قناة عبرية: امرأة سرية للجيش الإسرائيلي

تحت هذا العنوان ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أنه تم تعيين رئيسًا لإدارة أمن المعلومات التي تتمثل مهمتها في الحفاظ على سرية أسرار الجيش الإسرائيلي.

وأضافت القناة أن رئيس مديرية الاستخبارات اللواء تامير هيمان، قال خلال حفل استبدال قائد نظام أمن المعلومات هذا الأسبوع، "إن نظام أمن المعلومات هو منظمة ذات أهمية كبيرة للجيش

الإسرائيلي ككل".

وقال " مهمة الإدارة الحفاظ على السر وفي الواقع عمل فكري معقد مصمم لحمايتنا جميعًا ويسمح لنا بحرية العمل."

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ويلخص العقيد أ. ، قائد الإدارة الذي أصبح مؤخراً ضابط أمن عام، يلخص الآن ثلاث سنوات ونصف مهمة كقائد في العمليات المهمة

في النظام ويخبر عن الخطوات والأشخاص الذين غيروا الصورة التي يصفها: "لقد وجدت جنودًا وقادة رفيعي المستوى ، ويضيف: "رغبة قوية في حماية أسرار جيش الإسرائيلي" ، كانت الحاجة إلى تغيير كبير واضحة، وقمنا معاً برحلة رائعة، ورسم جميع أسرار جيش الإسرائيلي، وتطوير أدوات احترافية لكبار الشخصيات، لقد أثرنا في حملات خاصة على الثقافة السرية للجيش الإسرائيلي".

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