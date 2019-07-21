المبعوث الأممي إلى ليبيا يرحب بجهود العودة للمسار السياسي

رحب المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، بالجهود المبذولة في سبيل إيقاف العمليات العسكرية الدائرة والعودة للمسار السياسي، وإيجاد حل جذري للأزمة في ‫ليبيا‬. جذري للأزمة في ‫ليبيا‬. وقال سلامة - عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وفقًا لما نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد :"إنه بحث، خلال لقائه وفدًا من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع". لما نقلته بوابة الوسط الليبية اليوم الأحد :"إنه بحث، خلال لقائه وفدًا من الهيئة الرئاسية للمجلس الاجتماعي لمدينة بني وليد، سبل العمل على تخفيف وتيرة النزاع".

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