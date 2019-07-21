تعرف على تعليمات الخارجية السعودية بشأن حقائب الحجاج



أصدرت وزارة الخارجية السعودية تعليمات للحجاج بشأن النقل الجوى وضوابط إجراءات اصطحاب الأمتعة.

وأهابت جموع الحجاج بأن تكون حقائب الأمتعة متوافقة مع المقايس العالمية في المطارات الدولية من حيث الأوزان والأحجام، وتجنب الحقائب ذات الحجم الكبير. من حيث الأوزان والأحجام، وتجنب الحقائب ذات الحجم الكبير.

كما أكدت أن عبوات مياه زمزم المسموح بها جوا مع الحجاج عند عودتهم هي فقط العبوة التي يتنجها مشروع خادم الحرمين الشريفين، ويتم وضعها في غلاف أمن عليه شعار المشروع، وبحد أقصى 5 لترات للعبوة، وقد صدرت تعليمات للعاملين بالمطارات بدفع رفع أي حقائب مخالفة.

عند عودتهم هي فقط العبوة التي يتنجها مشروع خادم الحرمين الشريفين، ويتم وضعها في غلاف أمن عليه شعار المشروع، وبحد أقصى 5 لترات للعبوة، وقد صدرت تعليمات للعاملين بالمطارات بدفع رفع أي حقائب مخالفة.

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