العراق يعيد نشر الجيش قرب الحدود مع سوريا

أعلن وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، اليوم الأحد، إعادة نشر وحدات من الجيش قرب الحدود مع سوريا في مناطق غرب الموصل لتثبيت الأمن والاستقرار فيها.

وقال الشمري، خلال مؤتمر صحفي، "ما زالت هناك أعداد كبيرة من أبرز قياديي داعش الإرهابي في مناطق غرب الموصل تعمل على عدم استقرار الأوضاع الأمنية"، مشيرا إلى أن محافظة نينوى تشهد بين اليوم والآخر عمليات تسلل واختطاف كبيرة جداً واستهدافاً للعناصر الأمنية.

وأوضح وزير الدفاع العراقي أن "الغاية من عمليات (إرادة النصر) في مناطق الجزيرة وغرب نينوى وصولاً إلى الحدود مع سوريا هو رصد ومنع تسلل عناصر داعش الإرهابي عبر الحدود إلى الأراضي العراقية، فضلاً عن ملاحقة خلايا التنظيم المنتشرة بشكل متفرق في مناطق الجزيرة العراقية وصولاً إلى قضاء الحضر وناحية القيارة جنوبي الموصل".

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وأشار إلى أن "وجود الإرهابيين في مناطق الجزيرة وبأعداد كبيرة يدفعنا نحو الحاجة للقيام بعمليات تعرضية لملاحقة تلك المجاميع والقضاء عليها".

وأكد الوزير أنه "على القوات الأمنية والحشد والجيش ملاحقة عصابات داعش لعدم تكرر أحداث عام 2014 وسيطرة التنظيم على المنطقة من جديد".

وعلى الرغم من إعلان العراق في نهاية عام 2017 القضاء على تنظيم داعش المتشدد عسكرياً في البلاد، إلا أن التنظيم مازال ينفذ عمليات من حين لآخر عبر خلاياه النائمة.