مجهولون يخطفون أربعة أتراك في نيجيريا

أعلن متحدث باسم الشرطة، اليوم الأحد، أن أربعة مواكنين أتراك خطفوا في غرب نيجيريا.

وقال أوكاسانمي آجاي المتحدث باسم شرطة ولاية كوارا إن الشرطة بدأت عملية للبحث عن المواطنين الأتراك واعتقال الخاطفين.

وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الحادث في حوالي ليلة السبت إلى الأحد بالتوقيت المحلي.

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لكن وزارة الخارجية التركية قالت إنه ليس لديها أي معلومات إضافية.

واحتجز قراصنة مسلحون عشرة بحارة أتراك رهائن بعد أن هاجموا سفينة شحن ترفع العلم التركي قبالة ساحل نيجيريا يوم الثلاثاء.