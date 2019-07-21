منظمتان تستأنفان عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

استأنفت منظمتا أطباء بلا حدود و"إس.أو.إس ميديتيرانيه" الخيريتان غير الحكوميتان، مهام البحث عن المهاجرين وإنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط قبالة ساحل ليبيا، وذلك بعد سبعة أشهر من إجبارهما على وقف العمليات.

وقالت المنظمتان الشريكتان، في بيان صادر اليوم الأحد، إن عملهما في البحر كان بهدف "إنقاذ الأرواح" ونددتا بما وصفتاه "بالتقاعس الإجرامي للحكومات الأوروبية".

وأضافتا "تأتي العودة إلى البحر بعد حملة مستمرة منذ عامين من جانب حكومات الاتحاد الأوروبي لوقف كل الأعمال الإنسانية في البحر وتطبيع السياسات الانتقامية التي تسببت في حدوث وفيات في البحر ومعاناة في ليبيا التي مزقتها الصراعات".

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ويعد الساحل الغربي لليبيا نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين الأفارقة الذين يأملون في الوصول إلى أوروبا، لكن أعداد المهاجرين انخفضت بسبب الجهود التي تقودها إيطاليا لتعطيل شبكات التهريب ودعم خفر السواحل الليبي.

وفي ديسمبر من العام الماضي، قالت منظمتا أطباء بلا حدود و"إس.أو.إس ميديتيرانيه" إنهما اضطرتا إلى إنهاء عملياتهما مع سفينة البحث والإنقاذ (أكواريوس) بسبب "حملة تشويه" من قبل الحكومات الأوروبية.

وقالت المنظمتان الخيريتان إن سفينتهما الجديدة، "أوشن فايكنج"، ستبحر إلى البحر المتوسط ??في نهاية يوليو الجاري.