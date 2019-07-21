بريطانيا تبحث خيارات للرد على احتجاز إيران ناقلة بريطانية

قال توبياس إلوود الوزير بوزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن بريطانيا تبحث سلسلة من الخيارات للرد على احتجاز إيران لناقلة ترفع العلم البريطاني، وذلك رداً على سؤال عما إذا كانت لندن تدرس فرض عقوبات على طهران.

وأضاف توبياس: "مسؤوليتنا الأولى والأكثر أهمية هي ضمان التوصل لحل لمسألة السفينة الحالية، وضمان سلامة السفن الأخرى التي ترفع العلم البريطاني في تلك المياه، ثم النظر بعد ذلك إلى الصورة الأوسع".

وعند سؤاله عن إمكانية فرض عقوبات، قال "سنبحث سلسلة من الخيارات... سنتحدث إلى نظرائنا وحلفائنا الدوليين لنرى ما يمكن فعله في الواقع".

وأعلنت وزارة الدفاع البريطانية، الأحد، أنها سترسل تعزيزات عسكرية بسبب زيادة المخاطر بحسب "العربية".

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وقالت بريطانيا في رسالة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن ناقلة ترفع العلم البريطاني احتجزتها إيران اقتربت منها قوات إيرانية عندما كانت في مضيق هرمز وإن هذا العمل "يمثل تدخلاً غير قانوني".

وقالت مصادر صحفية إن وزراء بريطانيين يضعون خططاً تهدف إلى فرض عقوبات على إيران بعد احتجاز إيران لناقلة نفط ترفع علم بريطانيا.

وأضافت المصادر بأن من المتوقع أن يعلن وزير الخارجية البريطاني،جيرمي هنت إجراءات دبلوماسية واقتصادية اليوم الأحد بما في ذلك احتمال تجميد أصول رداً على الواقعة.

وأشارت المصادر إلى أن بريطانيا قد تدعو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي أيضاً إلى إعادة فرض عقوبات على إيران بعد رفعها في 2016 عقب إبرام اتفاق بشأن برنامج إيران النووي.