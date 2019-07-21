كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار موجة الحر القاتلة بالولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعد الأمريكيون لليوم الثاني من الطقس الحار الشديد اليوم الأحد ، حيث من المتوقع أن تقترب درجات الحرارة خلال النهار من 100 درجة فهرنهايت في عدد من المدن الأمريكية الكبرى.

كانت درجات الحرارة مرتفعة للغاية في أوماها بولاية نبراسكا، لدرجة أن الخدمة الوطنية للطقس قامت بإعداد صينية من البسكويت على لوحة سيارة متوقفة، وفي غضون 60 دقيقة، كان البسكويت يرتفع، وبعد ساعات قليلة أصبح جاهزاً للأكل تماماً.

"وقالت خدمة الطقس :"هذا هو الوقت المناسب لتذكير الجميع بأن سيارتك في الواقع تصبح ساخنة للغاية، انظر قبل قفل السيارة، في المتوسط ​​ يموت 38 طفلاً في السيارات الساخنة كل عام!

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وموجة الحر القمعية الممتدة من سهول الغرب الأوسط إلى ساحل المحيط الأطلسي كان بها ما يقرب من 150 مليون شخص يكافحون من أجل البقاء باردين وسط درجات حرارة شديدة يوم السبت.

وقالت السلطات، إن ما لا يقل عن 6 حالات وفاة قد ألقي باللوم فيها على الحرارة الزائدة، وتوفي أربعة أشخاص في ولاية ماريلاند، بينما توفي شخص واحد في ولاية أريزونا، وفي أركنساس، توفي ميتش بيتروس ، لاعب كرة القدم السابق البالغ من العمر 32 عامًا، جراء ضربة شمس الخميس بعد أن عمل خارج متجر عائلته.

وقال عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو على تويتر: "خذ الأمر على محمل الجد.. درجات الحرارة التي نراها في مدينتنا اليوم وغداً يمكن أن تكون أعلى درجة رأيناها منذ سنوات".