كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قراصنة إيران يستبيحون الملاحة الدولية في مضيق هرمز (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن وزراء بالحكومة البريطانية يعدون خططًا لاستهداف النظام الإيراني بـ "عقوبات"، بعد أن احتجزت طهران ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز.

وأضافت أن وزير الخارجية جيرمي هانت سيعلن اليوم الأحد حزمة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية ضد إيران، من بينها تجميد أصول، ردًا على احتجاز الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو".

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وبحسب منصة مداد نيوز، تابعت الصحيفة: "المملكة المتحدة قد تدفع أيضًا باتجاه إعادة فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة التي رفعت في 2016 على خلفية الاتفاق النووي المبرم مع طهران، والتي سمحت بإنهاء تجميد أصول بمليارات الدولارات وبيع النفط الإيراني دوليًا".

من جانبه، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني اليوم، إن ما قام به الحرس الثوري هو "رد على القرصنة البريطانية".