كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إيران تنزع العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة المحتجزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت قناة "روسيا اليوم" بأن "السلطات الايرانية انتزعت العلم البريطاني وترفع علمها على الناقلة البريطانية المحتجزة".
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني يوم أمس عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية مما شكل تصعيدا مباشرا مع لندن التي تحتجز بدورها منذ عدة أيام ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق كانت متوجه إلى سوريا.
من جهته اكد مدير الملاحة البحرية في إقليم هرمزغان بأن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" وصلت إلى ميناء بندر عباس لبدء دراسة أسباب وأبعاد اصطدامها بسفينة صيد ايرانية في مضيق هرمز.