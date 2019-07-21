كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تظاهرة حاشدة.. المقاومة الإيرانية تحشّد أنصارها في برلين لفضح انتهاكات الملالي (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت العاصمة الألمانية برلين تظاهرة كبيرة حاشدة شارك فيها أکثر من خمسة عشر ألف من أبناء الجالية الإيرانية وأنصار المقاومة الإيرانية وذلك ضمن سلسة من المظاهرات تنظم لفضح انتهاكت النظام الإيراني.

دعم الانتفاضة

وأكد الإيرانيون في التظاهرة دعمهم لانتفاضة الشعب الإيراني وحراك معاقل الانتفاضة، لإسقاط نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين في إيران وتحقيق الديمقراطية والسلطة الشعبية، معلنين عن وقوفهم بجانب منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ورئيسته المنتخبة السيدة مريم رجوي وورقة عملها التي تحتوي على 10 موادّ ترسم إيران المستقبل.

الملالي في مأزق

من جانبها أكدت مريم رجوي أنّ الملالي وقعوا في فخّ ومأزق سيعجل من سقوطهم، قائلة "أنتم تخاطبون أبناء الوطن، والمنتفضين، والعمال والمعلمين وغيرهم من المواطنين الذين ضاقوا ذرعًا، وتقولون لهم اندفعوا وامضوا قدمًا إلى الأمام بروح اقتحامية".

وأضافت: "كما أن خطابكم وخطاب الشعب الإيراني يناشد المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، بضرورة وقف سياسة منح التنازلات للنظام الكهنوتي الحاكم في إيران.

وأوضحت "رجوي": قبل عام، ألقت السلطات الألمانية القبض على «الدبلوماسي» التابع للنظام الإيراني، الذي زوّد إرهابيين اثنين بالمتفجرات لاستخدامها ضد مؤتمر المقاومة في باريس".

عشرات المرتزقة

واستطردت: "قبل وبعد ذلك الحادث، وخلال هذه السنوات الثلاث، ألقت الشرطة الألمانية القبض على عشرات المرتزقة الإرهابيين التابعين لقوة القدس ووزارة المخابرات الإيرانية، فيما حكم القضاء الألماني على عدد منهم بالسجن".



وأكدت "رجوي" أنه يجب محاكمة ومعاقبة وطرد عناصر المخابرات وقوات الحرس، وهذا أمر ضروري لمكافحة الإرهاب وأمن اللاجئين الإيرانيين في أوروبا. وأكدت "رجوي" أنه يجب محاكمة ومعاقبة وطرد عناصر المخابرات وقوات الحرس، وهذا أمر ضروري لمكافحة الإرهاب وأمن اللاجئين الإيرانيين في أوروبا. أكبر تهديد للسلام العالمي وشدّدت رجوي في خطابها للمتظاهرين على أن النظام الفاشي الديني في إيران هو أكبر تهديد للسلام العالمي، بدءا من تخصيب اليورانيوم، أي الاستعداد لتصنيع قنبلة نووية وإلى تطوير برنامج الصواريخ البالستية، في انتهاك لقرار مجلس الأمن 2231، وحتى نشر قواتهم في سوريا، وانتهاك القرار 2254، وتصعيد حربهم الإجرامية في هذا البلد.