كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المظاهرات الحاشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مشاهد فوضوية في وقت متأخر من يوم الأحد، حيث تحول الغضب من مشروع قانون تسليم المجرمين إلى جبهة جديدة ضد ما يراه الكثيرون على أنه تآكل أوسع للحريات من قبل أسياد المدينة السياسيين في بكين.

ونزل الآلاف من المتظاهرين إلى مكتب التمثيل الصيني في المدينة، في تحدٍ مباشر للسلطات في بكين، بعد ساعات فقط من الاحتجاج الأخير لصد المركز المالي الآسيوي بسبب مشروع قانون التسليم.

وخرج الملايين إلى الشوارع في الشهرين الماضيين في استعراض غير مسبوق للقوة ضد زعيمة هونج كونج كاري لام، مما تسبب في أسوأ اضطراب اجتماعي يهز المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني قبل 22 عامًا.

وتحدى نشطاء يرتدون ملابس سوداء، والعديد منهم يرتدون أقنعة، أوامر الشرطة وتجاوزوا نقطة النهاية الرسمية لمسيرة حاشدة في وقت سابق من اليوم أثناء توجههم صوب مكتب الاتصال، في تحدٍ مباشر للسلطات في بكين.