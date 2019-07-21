كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقاتلة فنزويلية تعترض بشكل عدوانى طائرة أمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظهر اللقطات الدرامية التي أصدرتها حكومة الولايات المتحدة اللحظة التي تلقي فيها طراز سوخوى 30 الفنزويلي المصممة من قبل روسيا ظللًا قويًا على طائرة أمريكية تراقب الاتجار غير المشروع في البحر الكاريبي.

وقامت القيادة الجنوبية للولايات المتحدة بنشر تغريدة تضم مقاطع الفيديو والصور اليوم الأحد من حادث يوم الجمعة قبل انتقاد فلاديمير بوتين لتقديمه مساعدة عسكرية لزعيم أقصى اليسار في البلاد نيكولاس مادورو.

وقالت إن طائرة سوخوى "حجبت بقوة" طائرة "اى بى 3" الأمريكية على مسافة غير آمنة، مما يعرض للخطر الطاقم والطائرة أثناء قيامهم "بمهمة متعددة الجنسيات ومعترف بها".

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وأضافت القيادة الجنوبية، المسؤولة عن التعاون والعمليات الأمنية في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي: "يوضح هذا الإجراء دعم روسيا العسكري غير المسؤول لنظام مادورو غير الشرعي، ويؤكد على تهور مادورو وسلوكه غير المسؤول، مما يقوض الحكم الدولي القانون والجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع.

وفي بيان صادر عن القيادة الجنوبية للولايات المتحدة قالت: اقتربت طائرة الـ ايه بى 3، التي كانت تحلق مهمة في المجال الجوي الدولي المعتمد، بطريقة غير مهنية من طائرة سوخوى التي أقلعت من مطار على بعد 200 ميل شرقي كاراكاس.

"وأضاف :تقوم الولايات المتحدة بشكل روتيني بمهام اكتشاف ومراقبة معترف بها ومتعددة الجنسيات في المنطقة لضمان سلامة وأمن مواطنينا ومواطنينا."