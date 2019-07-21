كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيانات رسمية: عدد السكان المصريين يصل إلي 99 مليون نسمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الأحد أن عدد سكان البلاد بلغ 99 مليون نسمة.

وسجلت العاصمة القاهرة أكبر عدد من الأشخاص يصل إلى 9.8 مليون نسمة، تليها الجيزة التي يبلغ عدد سكانها 8.9 مليون نسمة، والشرقية 7.4 مليون نسمة، والقليوبية 5.8 مليون نسمة.

كما سجل جنوب سيناء أقل عدد من 107،460 نسمة، بينما كان في شمال سيناء 450،520، ومطروح 467،340، وبورسعيد 768،750.

ووفقًا للبيانات الرسمية السابقة، بلغ عدد المغتربين المصريين 9.4 مليون.

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وتشعر الحكومة المصرية بالقلق من أن تزايد عدد السكان سوف يشكل تحديات إضافية لمواردها المحدودة بالفعل، والاستقرار الاجتماعي والاقتصاد.

ووفقًا لذلك، أطلقت الحكومة في العام الماضي حملة مدتها سنتان بعنوان "اثنان يكفي" للحد من عدد الأطفال في مصر.

كما تقوم الحكومة المصرية أيضًا ببناء 20 مدينة جديدة من الجيل الرابع لتحسين نوعية الحياة، وتوسيع المنطقة السكنية واستيعاب الزيادة السكانية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

