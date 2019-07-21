كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الجزائري يكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش الجزائري، اليوم الأحد، الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة بمحافظة تمنراست الحدودية جنوب الجزائر.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، وفق وكالة الأنباء الجزائرية، إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات الاستخباراتية، كشفت القوات مخبأ الأسلحة والذخيرة يحتوي على رشاش من نوع آر بي كيه، وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف، وبندقية من نوع" جي3، وجهاز تسديد، وثمان قذائف هاون عيار 82 ملم، إضافة إلى كمية من الذخيرة".

وأضاف البيان "تأتي هذه النتائج المحققة ميدانياً لتُؤكد مرة أخرى، جاهزية واستعداد وحدات الجيش الوطني الشعبي لتأمين الحدود وشل كل محاولات المساس بحرمة وسلامة التراب الوطني".