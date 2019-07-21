زيدان عن بيل: “إذا كان بإمكانه المغادرة غدا سيكون أفضل”

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل لاعبه الويلزي غاريث بيل في صفوف الملكي خلال الفترة القادمة.

وقال زيدان بعد استبعاد بيل من المواجهة التحضيرية الأولى للريال فجر اليوم الأحد أمام بايرن ميونخ الألماني، إن غياب بيل يعود إلى كونه سيرحل عن الفريق خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.

وأضاف المدرب الفرنسي “النادي يعمل على إجراءات إنهاء رحيله، وإذا كان بإمكانه المغادرة غدا سيكون أفضل”، مؤكدا أنه لاتوجد مشكلة بينه وبيل.

وأوضح زيدان، أنه من الجيد للجميع رحيل بيل، مشيرا أن اللاعب الويلزي يعلم أنه لا يدخل ضمن اهتمامات الفريق الموسم القادم.

يذكر أن “الميرينغي” خسر أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في أولى مواجهات زملاء هازار في كأس الأبطال الدولية.