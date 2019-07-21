تحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد الإسباني، عن مستقبل لاعبه الويلزي غاريث بيل في صفوف الملكي خلال الفترة القادمة.
وقال زيدان بعد استبعاد بيل من المواجهة التحضيرية الأولى للريال فجر اليوم الأحد أمام بايرن ميونخ الألماني، إن غياب بيل يعود إلى كونه سيرحل عن الفريق خلال “الميركاتو” الصيفي الحالي.
وأضاف المدرب الفرنسي “النادي يعمل على إجراءات إنهاء رحيله، وإذا كان بإمكانه المغادرة غدا سيكون أفضل”، مؤكدا أنه لاتوجد مشكلة بينه وبيل.
وأوضح زيدان، أنه من الجيد للجميع رحيل بيل، مشيرا أن اللاعب الويلزي يعلم أنه لا يدخل ضمن اهتمامات الفريق الموسم القادم.
يذكر أن “الميرينغي” خسر أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في أولى مواجهات زملاء هازار في كأس الأبطال الدولية.
كانت هذه تفاصيل خبر زيدان عن بيل: “إذا كان بإمكانه المغادرة غدا سيكون أفضل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.