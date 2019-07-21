مؤلم.. العثور على جثة طفلة داخل بئر نواحي أزيلال

لقيت طفلة صغيرة مصرعها، يوم أمس السبت، إثر سقوطها في بئر، عمقه أزيد من 60 مترا في جماعة تديلي، التابعة لإقليم أزيلال.
وأوضحت مصادر محلية أن الحادث وقع في دوار “الرياض”، التابع لجماعة تديلي، حيث لاحظت أسرة الطفلة، البالغة من العمر 5 سنوات، غيابها عن الأنظار، إذ انطلقت عملية البحث عنها في أرجاء المنزل.
وأضاف المصدر ذاته أنه بعد بحث مكثف، دام لساعات، اكتشفت آثار لطفلة قرب البئر، فأخبرت السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي حلت في عين المان وانتشلت جثة الهالكة من داخل البئر.
ونقلت جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الجهوي في بني ملال، مع فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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