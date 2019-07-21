القدس - بواسطة محمد عز العرب - بعد أسبوع من إثارته عاصفة من الغضب عندما هاجم النواب في سلسلة من التغريدات ومطالبتهن بـ"العودة" إلى بلدانهن الأم؛ جدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، هجومه على أربع نوّاب ديمقراطيات، وطالبهن بالاعتذار "عن الأمور الفظيعة التي قلنها"، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.
وكتب ترامب في تغريدة: "لا أعتقد أن النواب الأربع قادرات على حب بلادنا"، في إشارة إلى ألكسندريا أوكازيو كورتيز، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، ورشيدة طليب، وهن جميعا من الأقليات.
وأضاف: "عليهن الاعتذار لأميركا على الأمور الفظيعة التي قلنها. إنهن يدمرن الحزب الديمقراطي، ولكنهن نساء ضعيفات ويفتقرن إلى الثقة بالنفس ولا يمكنهن أبدا تدمير أمتنا العظيمة".
وفي خطوة نادرة، وجه مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون "توبيخا" لترامب، الثلاثاء، على "تصريحاته العنصرية" ضد النائبات المعروفات باسم "الفرقة".
وفي اليوم التالي، هتف حشد في تجمع انتخابي لترامب، في غرينفيل، في كارولاينا الشمالية، عبارة "أعيدوهن إلى بلادهن" أثناء مهاجمته الأعضاء مرة أخرى.
ووصف أمام آلاف من أنصاره في التجمع إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيين بأنهم "يساريون يعتبرون أمتنا قوة الشر".
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يطالب أعضاء الكونغرس اللواتي هاجمهن بـ"الاعتذار لأميركا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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