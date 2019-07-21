إيران: توقيف "جواسيس يعملون لواشنطن" والكشف عنهم الإثنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، في تصريح صحافي أدلى به، عقب اجتماع لرئاسة الوزراء في العاصمة طهران، اليوم الأحد، أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لمصلحة الولايات المتحدة ودول أجنبية، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبيّن علوي أنه جرى تسليم الجواسيس للسلطات القضائية عقب إخضاعهم للإجراءات القانونية.

وفيما لم يصرح علوي بعدد الجواسيس الذين قبضت عليهم بلاده، أكد أنه سيتم كشف هويتهم، الإثنين.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر عقب إسقاط طهران، طائرة أميركية مسيرة، الخميس الماضي، قالت إنها اخترقت الأجواء الإيرانية، فيما أكد الجيش الأميركي أن الطائرة كانت تحلق في المجال الجوي الدولي.