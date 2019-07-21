برشلونة يسعى لضم نجم ريال بيتيس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالحصول على خدمات أحد نجوم ريال بيتيس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إنه رغم دخول دافيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، قائمة اهتمامات البارسا لدعم مركز الظهير الأيسر، إلا أن النادي الكاتالوني لم يتخل عن رغبته في جونيور فيربو، نجم ريال بيتيس.

وأشار الصحيفة إلى أن برشلونة يواصل المفاوضات مع بيتيس حول ضم فيربو، ولكن ليس بسرعة البدايات.

Advertisements

وأوضحت أن الصفقة قد تحسم بمقابل من 25 إلى 30 مليون يورو، وقد يتم إدراج ناشئ برشلونة خوان ميراندا فيها على سبيل الإعارة.

يذكر أن مركز الظهير الأيسر من أولويات ميركاتو برشلونة، بسبب عدم وجود بديل لجوردي ألبا.

وسبق أن قالت تقارير إن مانشستر يونايتد وليفربول يراقبان أيضًا فيربو خلال الميركاتو الحالي.