رسمياً.. نفط ميسان يجدد الثقة بالمدرب احمد دحام

رياضة 2019-07-21 | 18:24 317 مشاهدة اعلن نادي نفط ميسان الرياضي، تجديد عقد مدرب فريق الكرة احمد دحام لموسم آخر.



واوضح أن "ادارة نادي نفط ميسان، تؤكد في الوقت ذاته تمسكها بجميع اللاعبين فضلاً عن تعاقد الادارة مع اللاعبين لأكثر من موسم". وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، أن "الهيئة الادارية لنادي نفط ميسان، جددت قبل قليل تعاقدها مع المدرب احمد دحام لموسم اخر بعد موسم استثنائي قدم فرسان المملكة من خلاله اروع العروض في بطولتي الدوري و الكأس".واوضح أن "ادارة نادي نفط ميسان، تؤكد في الوقت ذاته تمسكها بجميع اللاعبين فضلاً عن تعاقد الادارة مع اللاعبين لأكثر من موسم". يذكر ان نفط ميسان يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة.



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