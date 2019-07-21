اعتقال شرطي ينتحل صفة ضابط في بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال شرطي ينتحل صفة ضابط في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد وبالاستراك مع مفارز شؤون السيطرات وضمن سيطرة التحدي في جانب الكرخ تم القبض على شرطي منسوب الى شرطة الانبار ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم".

وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى في بغداد والمحافظات عن اعتقال متهمين ينتحلون شخصيات ضباط ومسؤولين في الدولة.