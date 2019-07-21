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اعتقال شرطي ينتحل صفة ضابط في بغداد

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افاد مصدر امني، الاحد، باعتقال شرطي ينتحل صفة ضابط في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "دوريات نجدة بغداد وبالاستراك مع مفارز شؤون السيطرات وضمن سيطرة التحدي في جانب الكرخ تم القبض على شرطي منسوب الى شرطة الانبار ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم".

 

وتعلن القوات الامنية بين فترة واخرى في بغداد والمحافظات عن اعتقال متهمين ينتحلون شخصيات ضباط ومسؤولين في الدولة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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