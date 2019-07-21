إسرائيل تكشف عن زيارة وفد صحفي عربي بينهم عراقيون إلى تل أبيب

كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، أن وفداً يضم ستة صحفيين عرب، بينهم سعوديون وعراقيون، سيزور إسرائيل الأسبوع المقبل.
وذكرت الوزارة في بيان، أن" الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين".
وأضافت أن "هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي".
وأشارت الوزارة، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق".
وأضافت أن "هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي".
وأشارت الوزارة، إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الأراضي الإسرائيلية صحفيون من السعودية والعراق".
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