إسرائيل تكشف عن زيارة وفد صحفي عربي بينهم عراقيون إلى تل أبيب

وذكرت الوزارة في بيان، أن" الصحفيين سيزورون تل أبيب والقدس وشمال إسرائيل ومناطق أخرى، وسيلتقون نوابا في الكنيست ومسؤولين في الوزارة وأكاديميين".

وأضافت أن "هذه الزيارة تهدف إلى إطلاع الصحفيين على مواقف إسرائيل إزاء مسائل دبلوماسية (دون تحديدها) والمجتمع الإسرائيلي".

