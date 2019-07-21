أعلنت بعثة الحج العراقية، الاحد، وصول اكثر من 23 الف حاج الى الديار المقدسة عبر 48 رحلة جوية حطت رحالها في مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز وجدة، و180 حافلة برا .
وأضاف الكناني، ان "15167 حاجا قدموا عبر 48 رحلة جوية، 39 منها حطت رحالها في مطار الامير محمد بن عبد العزيز، و9 أخرى هبطت في مطار جدة لغرض الاسراع بتفويج الحجاج العراقيين واستيعاب الحصة الإضافية التي حصلت عليها البلاد".
وأشار الكناني إلى ان "عدد الحجاج القادمين عبر منفذ عرعر الحدودي بلغ 8497 حاجا من خلال 180 حافلة، مؤكدا ان عملية تفويج الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية تجري بانسيابية مريحة، ودون تسجيل معوقات".
كانت هذه تفاصيل خبر بعثة الحج العراقية: اكثر من 23 ألف حاج قدموا للديار المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.