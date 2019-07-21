الحوثيون يعلنون مقتل عسكريين يمنيين بقصف على مواقع جنوب غربي السعودية

أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثيين، الأحد، مقتل وإصابة عسكريين يمنيين بقصف صاروخي استهدف مواقع حكومية يمنية في قطاع عسير جنوب غربي السعودية وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، ان "الجماعة قصفت بصاروخين محليي الصنع نوع زلزال1 تجمعات عسكرية يمنية تضم آليات في منطقة مجازة الشرقية بقطاع عسير جنوب غربي السعودية". وأضاف أن "مقاتلي (أنصار الله) أطلقوا صاروخاً من الطراز ذاته على تجمعات أخرى لقوات يمنية في منطقة أبواب الحديد".



وأوضح المركز الإعلامي، أن "القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين". وأوضح المركز الإعلامي، أن "القصف الصاروخي أوقع قتلى وجرحى من العسكريين اليمنيين". وأكد أن "أنصار الله نفّذت عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية بمنطقة مجازة الشرقية، ألحقت خسائر في صفوفها".

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