الجبير يبحث علاقات التعاون مع واشنطن وموسكو

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، اليوم الأحد، علاقات التعاون مع سفراء دول الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وجمهورية نيبال لدى السعودية.

واستقبل الجبير في مكتبه بديوان الوزارة في الرياض، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ومناقشة مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى أيضا السفير الروسي سيرغي كوزولوف، وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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كما استقبل الجبير سفير جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية لدى المملكة ماهيندا براساد سنغ راجبوت.

واستعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.