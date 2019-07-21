كيف جعل شي جين بينغ الصين درة آسيا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر كتاب "دراسة أفكار شي جين بينغ حول الإصلاح والانفتاح" في مدينة شنتشن، المعروفة باسم نافذة الإصلاح والانفتاح في الصين.

وقالت إذاعة الصين الدولية إن الكتاب أثار اهتماماً كبيراً على نطاق واسع، وحظي بتقدير من دوائر الرأي العام، حيث أشار المحللون إلى أن الصين استمرت في تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح على مدار 40 عاماً، لافتين إلى أن نشر هذا العمل الآن جاء في الوقت المناسب، ومؤكدين أنه مع دخول إصلاحات الصين في فترة حرجة ستقدم أفكار شي جين بينغ حول الإصلاح والانفتاح توجيهاً نظرياً مهماً للتطور التالي للصين، مضيفين أن "شي جين بينغ أصبح في الواقع المصمم العام للصين في العصر الجديد".

ويعد كتاب "دراسة أفكار شي جين بينغ حول الإصلاح والانفتاح" -نشرته دار الشعب للنشر، ويحتوي على 350 ألف كلمة- العمل النظري الأول لتفسير أفكار شي جين بينغ حول الإصلاح والانفتاح بنسق منتظم، حيث حلل وفسر بشكل شامل النظام النظري لأفكار شي جين بينغ بشأن الإصلاح والانفتاح.