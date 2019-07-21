"مليشيات الزاوية" تجند الأطفال في قتال الجيش الليبي

قال الجيش الوطني الليبي، الأحد، إن مليشيات الزاوية تجند الأطفال مقابل 17000 دينار ليبي، للقتال ضد قواته في المعارك الدائرة بالقرب من العاصمة طرابلس.

وأكد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن مليشيات الإرهابي شعبان هدية المعروف باسم "أبوعبيدة الزاوي" تجند طلاب المدارس في القتال ضد الجيش في طرابلس مقابل 17000 دينار ليبي في الشهر.

وارتكبت حكومة الوفاق والمليشيات التابعة جرائم حرب خلال تصديها لعملية الجيش الليبي الرامية إلى تحرير العاصمة طرابلس من الإرهاب.

وكان أبرز تلك الجرائم التهجير القسري لليبيين والتجويع المتعمد للمناطق التي تعلن مساندة الجيش الوطني أو قصف المدنيين، أو استخدام الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في المعارك كجنود أو دروع بشرية.





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ويخوض الجيش الليبي عملية عسكرية "طوفان الكرامة"، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، بهدف تحرير العاصمة من المليشيات الإرهابية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابي.

كما استخدمت مليشيات حكومة الوفاق عددا من المرتزقة التشاديين بالاتفاق مع قائد مليشيات الغرب أسامة الجويلي، وكذلك الأتراك والعديد من الجنسيات الأخرى لتنفيذ ضربات جوية ضد الأحياء المدنية التي تؤيد الجيش الليبي.

وتضطلع مليشيات السراج بشكل شبه يومي في جريمة قصف المدنيين، من خلال الضربات الجوية والقذائف الصاروخية القادمة من قاعدة مصراتة الجوية، أو الطائرات التركية بدون طيار التي تعمل لصالح المليشيات.

وقصفت طائرات المليشيات عدة منازل للمدنيين في مدن ترهونة والسبيعة وغيرها منذ بدء معركة تحرير طرابلس، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، فضلا عن الأضرار المادية والنفسية.

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الليبي إسقاط طائرة تركية سادسة مسيرة في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.



