نيجيريا تعلن اختطاف 4 أتراك غربي البلاد

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رويترزالأحد 2019/7/21 07:51 م بتوقيت أبوظبي
الشرطة النيجيرية
قالت الشرطة النيجرية، اليوم الأحد، إن أربعة أتراك اختطفوا في ولاية كوارا غربي البلاد.
وقال أوكاسانمي آجاي المتحدث باسم شرطة الولاية إن قوات الأمن بدأت عملية للبحث عن الأتراك الأربعة واعتقال الخاطفين.
وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الحادث، مساء السبت، من دون أن يتضح دوافع العملية.
ومن جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية التركية إنه ليس لديها أي معلومات إضافية.
وكان قراصنة مسلحون احتجزوا 10 بحارة أتراك رهائن بعد أن هاجموا سفينة شحن ترفع العلم التركي قبالة ساحل نيجيريا يوم الثلاثاء الماضي.
وتنتشر عمليات الخطف مقابل الفدية في نيجيريا خاصة في المناطق الجنوبية الغنية بالنفط.
وعادة يتم الإفراج عن الرهائن بعد الحصول على فدية، رغم أن الشرطة نادرا ما تؤكد دفع الفديات.
وخطف 5 مواطنين صينيين في أبريل/نيسان في بوبي بولاية النيجر وسط البلاد، وأفرج عنهم بعد شهر في غابة في بيرنين غواري في ولاية كادونا المجاورة.
وفي أبريل أيضا خُطف عاملان صينيان في موقع بناء في ولاية أيبوني وأفرج عنهما بعد يومين.
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