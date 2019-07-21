العاهل السعودي يستضيف 1000 حاج سوداني

وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، باستضافة 1000 حاج وحاجة من السودان، لأداء فريضة الحج لهذا العام، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، والزيارة الذي تنفذها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأعلن ذلك وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، موضحاً أن المشمولين بالتوجيه يمثلون 500 حاج وحاجة من رجال الجيش السوداني وأسر وذوي الشهداء من القوات السودانية الشقيقة المشاركة في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، ضمن قوات التحالف العربي الداعمة للشرعية في اليمن، و500 حاج وحاجة من عموم الشعب السوداني الشقيق، وفق ما أوردت وكالة "واس" السعودية، اليوم الأحد.

وقال، إن "هذا التوجيه الكريم يعبر عن ما يكنه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، من شعور الأخوّة الإسلامية والعربية تجاه الشعب السوداني العزيز بصفة عامة، وتقديراً ووفاءً لما تقوم به القوات السودانية الشقيقة من أعمال بطولية لنصرة أشقائهم باليمن، الذي تسلطت على شرعيته الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.