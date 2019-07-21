وفاة أردوغان.. أنباء هزت تركيا ومسؤول يوضح طبيعة الحدث

نشر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي انباء حول وفاة الرئيس التركي اردوغان نتيجة لنوبة قلبية مفاجئة مما ادى الى هزة كبيرة في الاوساط التركية وتداول واسع في الاعلام الدولي في وقت لم يصدر خلاله اي تعليق تركي حول الحدث.
وانتشرت أخبار غير مؤكده تداولها ناشطون منسوبه لموقع بي بي سي الاخباري دارت حول ادرغان وفي الحال تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الخبر دون تأكيده ليثير العديد من الجدل.
وفي هذا الاطار أكد مصدر رئاسي في تركيا، وفقا لموقع «آراب تركي»، أن الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام، صباح اليوم، عن وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أخبار كاذبة وغير صحيحة، ولا تعدو إلا أن تكون محض شائعات.
وأضاف الموقع التركي، إلى أن المصدر الرئاسي في أنقرة، اتهم عددا من وسائل الإعلام العربية بتعمد نشر هذا الخبر.
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