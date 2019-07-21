خليجيون يتفاعلون: تميم للحلب عنوان

تفاعل ناشطون خليجيون اليوم الاحد على وسائل التواصل الاجتماعي تحت هشتاج (تميم للحلب عنوان).

وسخر الناشطون من الجولة التي قام بها تميم الى واشنطن حيث وصفوا الصفقة التي قام بها بعملية حلب قام بها ترمب لتميم وهي اشارة للمال الضخم الذي قدمه تميم لترمب.

وكان ترمب قد قام بتوسيع قاعدة العديد العسكرية في قطر ووصف ترمب بكل سرخية أن غالبية الاموال كانت من الاموال القطرية والتي تصل الى 180 مليون دولار.

ووصف الناشطون أن هذا المبلغ بمثابة حلب للبقرة القطرية، بصورة أكثر سخرية.