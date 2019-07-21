النائب العام السوداني يتسلم تقرير لجنة "فض الاعتصام"

تسلم النائب العام السوداني المكلف عبد الله أحمد عبد الله، اليوم الأحد، بمكتبه بمقر النيابة العامة تقرير لجنة التحري والتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو(حزيران) الماضي من رئيس اللجنة فتح الرحمن سعيد.
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن النائب العام المكلف، قوله، إنه "سيطلع على تقرير اللجنة وما جاء به من توصيات، وأنه سيعلن عن بعض ملامح ما جاء في التقرير بما لا يخل بسير العدالة".
وأكد عبد الله، أن "لجنة التحقيق أدت عملها باستقلالية تامة دون تأثير من أية جهة".
ويشار إلى أن التحقيق في فض الاعتصام من القضايا الرئيسية التي تطالب بها المعارضة السودانية.
وحسب المعارضة، فإن فض الاعتصام، وما أعقبه من أحداث تسبب في مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً.
وأقر المجلس العسكري الحاكم بتورط عسكريين في فض الاعتصام، إلا أنه يشدد على أن فض الاعتصام لم يكن هو الهدف من الأحداث التي وقعت في ذلك اليوم، وأن الهدف كان تعقب المتواجدين في منطقة "كولومبيا" سيئة السمعة التي كانت قريبة من مكان الاعتصام.
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