المتحدثة باسم خارجية بريطانيا: ندرس كل الخيارات للرد على إيران

قالت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية، أليسون كينغ، لسكاي نيوز عربية، إن لندن تدرس كل الخيارات للرد على طهران على خلفية احتجازها ناقلة النفط.

وأكدت كينغ أن ناقلة النفط البريطانية كانت في مياه سلطنة عمان الإقليمية.

ولفتت أليسون كينغ إلى أن التصعيد في الخليج ليس في مصلحة أحد.

واحتجزت إيران، يوم أمس الأول، ناقلتي نفط بريطانيتين في مضيق هرمز.