أوتولينغي: تصنيف الأرجنتين لحزب الله نقطة تحول سترفع خجل باقي الدول

قال إيمانويل اوتولينغي الخبير في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إن انضمام الأرجنتين كأول بلد في أميركا الجنوبية للولايات المتحدة ودول الخليج بتصنيف حزب الله إرهابياً هي نقطة تحوّل سترفع "خجل" دول العالم من إعلانه إرهابياً، حيث تتخذ حكومة البرازيل الآن موقفاً أقرب إلى الأرجنتين بالاقتناع بضرورة محاربة نشاطات الحزب الإرهابية.

وأضاف، في تصريح لصحيفة "الرياض" السعودية: "القرار يأتي الآن في ذكرى تفجير 1994 في بوينس آيرس حيث أرادت الأرجنتين إرسال رسالة سياسية بعد أن اتخذت القرار قبل عدة أشهر مع العزم على استضافة قمة لمكافحة الإرهاب.

ولفت أوتولينغي إلى أن رئيس الأرجنتين، ماوريسيو ماكري كان قد تعهد في حملته الانتخابية بجعل الأرجنتين أول دولة بأميركا اللاتينية تعد حزب الله منظمة إرهابية كما تعهد بتقديم مجرمي الحزب إلى العدالة.

وحول مواقف الدول الأخرى في أميركا اللاتينية يقول أوتولينغي أن البرازيل تأخذ موقفاً مقارباً لموقف الحكومة الأرجنتينية واعترفت بأن الحزب شبكة إرهابية وتخريبية حيث سيؤدي حظر البرازيل للحزب إلى فاعلية أكبر في عزلة، بينما تتردد البارغواي حتى اليوم في الاعتراف بتسمية "حزب الله" حين الحديث عن الإرهاب.

ورأى أوتولينغي أن الإدارة الأميركية نجحت في ضرب الحزب في أماكن كثيرة حول العالم ما عقّد حياتهم ونشاطهم في لبنان كما نجحت إدارة ترمب بالدفع لمستوى أعلى من العقوبات ضد الحزب مستندة إلى القناعة بأن النشاطات والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية والسياسية للحزب كلها مصممة وموجهة لخدمة الجناح العسكري والنشاط الإرهابي.