الشيخ محمد بن زايد يصل إلى بكين في زيارة رسمية.. تفاصيل

شهدت زيارة ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد لدولة الصين حفاوة رسمية واسعة والتي وصل إلى مطار بكين اليوم الاحد.
وعقب وصول بن زايد الى مطار بكين اصطفت الفرق الشعبية الصينية على جانبي الطائرة مرحبة بوصوله في زيارة دولة تستغرق عدة أيام، حيث عزفت الموسيقى الشعبية الصينية، وفقرات من الفلكلور الشعبي.
وفور نزول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من الطائرة، كان في استقباله كبار المسؤولين الصينيين الذين اصطفوا للترحيب الرسمي بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وكذلك اصطف أعضاء السفارة الإماراتية ببكين.
كما اصطف حرس الشرف الصيني لدى وصول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمطار بكين وسط حفاوة وترحيب.
ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الزيارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار القادة والمسؤولين في بكين تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ورافق ولي عهد أبوظبي، خلال الزيارة، وفد رفيع يضم عددا من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين في الإمارات.
وقبل عام، زار "شي جين" الإمارات، حيث تم الإعلان من قبل القيادتين في دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية عن تأسيس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.
يذكر أن العلاقات بين البلدين شهدت نقلة نوعية كبيرة بعد زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى بكين في ديسمبر/كانون الأول 2015، التي أسهمت في توطيد وتعزيز التعاون من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
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