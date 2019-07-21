طالبت صحيفة بيلد الألمانية الخاصة، الأحد، بوقف الصادرات الألمانية لإيران فورا، والاصطفاف بجانب الولايات المتحدة وبريطانيا في مواجهة نظام الملالي "القاتل" في طهران.
وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: "نذكر الجميع بأن هذا النظام يلقي القنابل ويقتل المدنيين في سوريا والعراق واليمن، ويلعب أدوارا تزعزع استقرار الشرق الأوسط".
وسلّطت الصحيفة الضوء على الدور الألماني في مساندة الاقتصاد الإيراني منذ 2015 مع توقيع الاتفاق النووي وزيارة وزير الاقتصاد الألماني آنذاك سيغمار غابرييل الذي كان أول مسؤول غربي يزور طهران بعد الاتفاق.
وذكرت: "الآن، بات ثلثا الشركات متوسطة الحجم في إيران تعتمد على آلات ألمانية الصنع.. في حين أن الاقتصاد الإيراني في أيدي نظام الملالي، وكل الصناعات الرئيسية والشركات تخضع لسيطرة الحرس الثوري".
وأكدت الصحيفة أن العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران أسهمت في خفض الصادرات الألمانية لطهران، وتابعت: "لكن هذا ليس كافيا".
وأضافت: "لا بد من إيقاف كل الصادرات الألمانية إلى إيران فورا، والاصطفاف مع بريطانيا في مواجهة طهران"، موضحة: "حلفاؤنا أهم بكثير من أموال الملالي".
وتابعت: "الأمريكيون يشكلون في الوقت الحالي تحالفا دوليا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، ولا بد من منح حلفائنا وأصدقائنا التكنولوجيا الألمانية مثل طائرة الاستطلاع البحرية بي 3 أوريون، التي نجحت من قبل في تأمين منطقة القرن الأفريقي ضد القراصنة".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية تطالب بوقف الصادرات لإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.