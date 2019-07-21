قوات الجيش الليبي تسقط سادس مسيَّرة تركية

تمكنت الدفاعات الأرضية التابعة للجيش الوطني الليبي، الأحد، من إسقاط طائرة تركية سادسة مسيرة، في منطقة عين زارة جنوب العاصمة طرابلس.

وفي تصريح خاص لـموقع "العين الإخبارية" قال العميد خالد المحجوب، مدير المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، إن الطائرة التركية المسيرة كانت تحاول استهداف قوات الجيش الليبي المتمركزة في محور عين زاره، والذي يعد أبرز المحاور تقدما نحو قلب العاصمة.

وفي وقت سابق، أكد العميد المحجوب أن معركة تحرير طرابلس من الإرهابيين تقترب من نهايتها، وأصبحت قواتنا على مسافة 5 كيلومترات من ميدان الشهداء في قلب العاصمة.

وتعد الطائرة التركية هي السادسة من نوعها، والتي تسقطها قوات الجيش، منذ بداية عملية طوفان الكرامة، التي انطلقت في الرابع من أبريل/نيسان الماضي، بهدف تطهير العاصمة الليبية من المليشيات.

كان سلاح الجو الليبي، الخميس، استهدف طائرة تركية مسيرة جديدة "درون" أثناء محاولتها الهبوط في مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.