ترند الموجز| قرار عاجل من السيسي..وحقيقة وفاة أردوغان..وأسباب طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس..والمصريون يلقنون رياض محرز درسا قاسيا

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "دليل الوطن" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، يُطبق من الخميس المقبل.. قرار عاجل من الرئيس السيسي.. والقوات المسلحة والشرطة يتأهبان، ووفاة أردوغان ترند جوجل.. حقيقة رحيل الرئيس التركي، وبعد أقل من عام.. طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس.. وأول تعليق من الفنانة.. وموقع إماراتي يكشف سبب الانفصال، وبعد تصريحات ’’بلماضي‘‘ المستفزة.. ’’محرز‘‘ يثير غضب المصريين.. وبلاغ بمنع دخوله مصر.. وهجوم حاد من مرتضى منصور.. والجماهير المصرية تلقنه درسا.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

يُطبق من الخميس المقبل.. قرار عاجل من الرئيس السيسي.. والقوات المسلحة والشرطة يتأهبان

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ في البلاد، لمدة 3 أشهر بدءا من الخميس المقبل، 25 يوليو 2019.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، تمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 المشار إليه في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ اعتبار من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس الموافق الخامس والعشرين من يوليو 2019م.

وأشارت الجريدة، إلى أنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ويأتي ذلك بعد موافقة البرلمان خلال جلسته العامة يوم 11 يوليو، على قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ في البلاد، والمعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 25 يوليو الجاري وحتى 25 أكتوبر المقبل.

ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.

وتضمن القرار على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، كما تضمن على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس السيسي قد أصدر في 12 أكتوبر من العام 2017 قراراً وافق عليه مجلس الوزراء بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، بعد حادث هجوم الواحات البحرية الذي راح ضحيته 17 شهيدا من الشرطة، ويتم تجديد القرار كل 3 أشهر .

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وفاة أردوغان ترند جوجل.. حقيقة رحيل الرئيس التركي

ترددت خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة وفاة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إثر نوبة قلبية حادة، وسط تكتم شديد داخل القصر الجمهوري الرئاسي في تركيا.

وتصدر "أردوغان" ترند محرك البحث الأشهر، جوجل، عقب تداول شائعة الوفاة.

من جانبه، نفى مصدر رئاسي في تركيا، في تصريحات لموقع «آراب تركي»، وفاة الرئيس التركي، مؤكدا أنها أخبار كاذبة وغير صحيحة، ولا تعدو إلا أن تكون محض شائعات.

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بعد أقل من عام.. طلاق هنا شيحة وأحمد فلوكس.. وأول تعليق من الفنانة.. وموقع إماراتي يكشف سبب الانفصال

أعلنت الفنانة هنا شيحة، طلاقها رسميا من زوجها الفنان أحمد فلوكس، بعد زواج دام لأقل من عام.

وكشفت تقارير إعلامية أن طلاق شيحة وفلوكس، تم في هدوء وسرية منذ 3 أشهر، بسبب مشاكل عائلية.

أول تعليق من هنا

وقالت الفنانة في تصريحات لـ"اليوم السابع": "محصلش نصيب وانفصلنا بكل هدوء واحترام وأحمد شخص مهذب ومحترم وطيب وراجل وخدوم ولكننا لم نتفق، فى النهاية كل شئ قصمة ونصيب".

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موقع إماراتي يكشف سبب الانفصال

وفي سياق متصل، كشف موقع "إرم نيوز" أن السبب وراء قرار انفصالهما هو وجود مشاكل بينهما بسبب وجود أبناء لكل طرف، من زيجته السابقة، الأمر الذي لم ينجح كل منهما في التأقلم عليه، دون أن يتم الكشف عن طبيعة الأزمات التي وقعت.

وأضافت المصادر للموقع الإماراتي، أن فلوكس وشيحة اتفقا على أن يظلا أصدقاء، وأن الفنان الشاب تمنى لزوجته السابقة التوفيق في حياتها العملية والشخصية.

جدير بالذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة تزوجا في 20 أكتوبر الماضي، في حفل بسيط اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين.

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بعد تصريحات ’’بلماضي‘‘ المستفزة.. ’’محرز‘‘ يثير غضب المصريين.. وبلاغ بمنع دخوله مصر.. وهجوم حاد من مرتضى منصور.. والجماهير المصرية تلقنه درسا

أثار اللاعب الجزائري رياض محرز، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، بعد اتهامه بتعمد تجاهل مصافحة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، على منصة تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الإفريقية، الأمر الذي دفع المحامي سمير صبري لتقديم بلاغ ضده، فضلا عن هجوم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

بداية الواقعة

أظهرت اللقطات التليفزيونية، عدم مصافحة، محرز لرئيس الوزراء، ووزير الرياضة خلال تسلمه لكأس البطولة القارية على منصة التتويج، وانقسمت الجماهير حول موقف اللاعب الجزائري، فمنهم من تحدث عن تجاهل متعمد، ومنهم من برر لقائد المنتخب الجزائري تصرفه كونه قد صافح كامل المسؤولين الواقفين على المنصة عندما استلم لاعبو المنتخب الجزائري ميدالياتهم الذهبية.

بلاغ ضد محرز

من جانبه، قدم المحامي سمير صبري، بلاغا رسميا للمستشار نبيل أحمد صادق النائب العام المصري، لإدراج محرز على قوائم الممنوعين من دخول مصر، لازدرائه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة، بعدما رفض مصافحتهما على منصة تتويج منتخب بلاده.

وطالب صبري في بلاغه بإخطار وزارة الخارجية بمنع رياض من دخول البلاد؛ لازدرائه شخصيات عامة بالمخالفة لأحكام القانون.

هجوم حاد من مرتضى منصور

وفي سياق متصل، فتح مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، النار على رياض محرز.

وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة المحور: ”محرز سفيه وطفل لا يعرف قيمة وقدر مصر عند جميع العرب”.

وأضاف منصور: ”الأمر بمثابة الضيف الذي تكرمه وفي النهاية وهو راحل يبصق على وجهك”.

ورفض رئيس الزمالك تصرف محرز، مؤكدا احترامه وتقديره للشعب الجزائري.

انتفاضة الجماهير المصرية

من جانبها، عبرت الجماهير المصرية عن استيائها من موقف محرز، وهاجمته بشدة، وأكدت أن ما فعله يشعل الفتن من جديد، بين الشعبين المصري والجزائري، خاصة بعد تصريحات مدرب الجزائر جمال بالماضي، والذي استفز خلالها المصريين، وقال إنه لم ير تشجعيعهم لمنتخب بلاده في البطولة.

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